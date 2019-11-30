Yukarı Git

Black Friday İndirimleri

Tüm dünyanın merakla ve heyecanla beklediği Black Friday'e sayılı günler kaldı. Peki siz bu benzersiz indirim fırsatlarına hazır mısınız? Black Friday nedir, nasıl ortaya çıkmıştır ve bu özel günde sizi hangi fırsatlar bekliyor? İşte karşınızda Black Friday geleneğine dair bilmeniz gereken her şey...

Efsane Cuma ve Efsane Hikayesi

Türkiye'de "efsane cuma" ismiyle bilinen Black Friday'in kökeni, 1960'lı yılların hemen başında Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan indirim uygulamasına dayanıyor. Kampanyanın orijinal ismi olan Black Friday, yani "kara cuma", indirimin yapıldığı günlerde halkın mağazalara akın etmesi, bu nedenle işlerini aksatmaları, trafiği kilitlemeleri ve hayatın doğal akışını tam anlamıyla karartmalarından kaynaklanıyor. Ancak Black Friday kampanyaları, bu ismin yarattığı algının tam tersi şeklinde nadiren yakalayabileceğiniz fırsatlarla hayatınızı aydınlatıyor ve çok uygun fiyata teknolojiden giyime, aksesuardan motorlu taşıtlara dek çok sayıda ürüne inanılmaz fiyatlarla sahip olmanıza olanak tanıyor. Son yıllarda Türkiye'de de düzenlenen Black Friday kampanyalarına katılan markalar arasında DeFacto da bulunuyor.

DeFacto'da Black Friday İndirimleri

Türkiye'nin giyim devi DeFacto, Black Friday 2019 indirimleriyle size benzersiz fırsatlar sunuyor. Yeni sezon kreasyonlarında yüksek kalite ve uygun fiyatı bir araya getiren marka; kadın, erkek ve çocuk giyiminde imza attığı çok sayıda modelle dilediğiniz tarzı kolayca oluşturabilmenize olanak tanıyor. DeFacto Black Friday indirimleri sayesinde satın alabileceğiniz modeller arasında yer alan birbirinden şık kadın hırkaları, trikolar, peluş montlar ve parkalar kış aylarında içinizi ısıtırken baş döndürücü bir görünüm sergilemenize de yardımcı oluyor. Yine DeFacto kadın giyim kategorisinde bulunan kemerli etek, jean pantolon ve super skinny pantolon seçenekleri, hem resmi hem de günlük giyiminizde başvurabileceğiniz en etkileyici parçalar arasında yer alıyor. Zarif ve çarpıcı tasarımlarıyla övgü toplayan DeFacto, uygun fiyatlı aksesuar ve ayakkabı seçenekleriyle giyiminizi tamamlarken ev giyiminde kullanabileceğiniz rengarenk pijama takımlarıyla da konforunuzu artırıyor.

DeFacto Erkek Black Friday İndirimleri

DeFacto Black Friday kampyanları, çok sayıda erkek giyim ürününü de uygun fiyatla satın alabilmenize olanak tanıyor. İçi kürklü kapüşonlu mont, kapüşonlu ceket, sweatshirt gibi yeni sezon kış giyim ürünleri, sizi soğuktan korurken yeni trendleri de yakalamanıza yardımcı oluyor. Slim fit ceket ve hırka modelleri ise mevsim geçişlerinde ve hafif serin havalarda hem sıcak hem de rahat hissetmenize olanak tanırken etkili tasarımlarıyla da dış görünüşünüze iddialı bir katkı sunuyor. Renkli ve göz alıcı kazak tasarımlarıyla şehirli erkeğin kendini en şık şekilde ifade etmesini sağlayan DeFacto, birbirinden çarpıcı ayakkabı ve bot modelleriyle de her ortama uygun kombinler gerçekleştirebilmenizi kolaylaştırıyor. DeFacto erkek kategorisinde Black Friday indirimleriyle sahip olabileceğiniz ürünler arasında ev giyiminizde konforu ve sadeliği bir araya getiren pijama takımları, tarzınızı vurgulayan gömlekler ve baş döndürücü parfüm seçenekleri de yer alıyor.

Çocuk Giyiminde DeFacto Farkı

Çocuk giyiminin öncüsü DeFacto, Black Friday Türkiye kampanyaları kapsamında uygun fiyatlarla satın alabileceğiniz çok sayıda yeni sezon modelini sizlerin beğenisine sunuyor. NBA lisanslı, Atatürk imzası baskılı ya da çizgi film karakterlerinin desenleriyle süslü sweatshirt modelleri, erkek ve kız çocuklarınız için hem konfor hem de zarafet sunuyor. Kız ve erkek çocuklar için ayrı ayrı tasarlanan kot ceketler, sevimli süslemeleri sayesinde çocuklarınızı son derece mutlu ederken kapüşonlu ve kürklü mont seçenekleri ise soğuk kış aylarında çocuğunuzu sıcacık tutarak içinizin rahat olmasını sağlıyor. DeFacto imzasını taşıyan çocuk kazak ve pantolonları; çocuğunuzun okulda, özel davetlerde ve günlük giyimde her zaman şık ve etkileyici görünmesine yardımcı olurken rengarenk pijama takımları ise çocuğunuzun renkli uykulara kolayca dalmasına olanak tanıyor. Black Friday indirimleriyle satın alabileceğiniz DeFacto çocuk ürünleri arasında birbirinden sevimli kürklü panduflar, günlük ayakkabı seçenekleri ve botlar da bulunuyor.