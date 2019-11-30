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    Black Friday İndirimleri

    Ürün Sayısı 25423

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    Kapüşonlu İçi Kürklü Mont
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    KAPÜŞONLU İÇİ KÜRKLÜ MONT

    129,99 TL 99,99 TL
    Sepette %25 İndirim74,99 TL
    Suni Kürk Kapüşonlu Mont
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    SUNİ KÜRK KAPÜŞONLU MONT

    229,99 TL
    Sepette %25 İndirim172,49 TL
    Kapüşonlu Parka
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    KAPÜŞONLU PARKA

    249,99 TL
    Sepette %25 İndirim187,49 TL
    Kapüşonlu Patch Detaylı Slim Fit Mont
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    KAPÜŞONLU PATCH DETAYLI SLİM FİT MONT

    169,99 TL
    Sepette %25 İndirim127,49 TL
    Eşofman Altı
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    EŞOFMAN ALTI

    29,99 TL
    Sepette %25 İndirim22,49 TL
    Kapüşonlu Fermuarlı Kaban
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    KAPÜŞONLU FERMUARLI KABAN

    299,99 TL
    Sepette %25 İndirim224,99 TL
    Kapüşonlu Mont
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    KAPÜŞONLU MONT

    249,99 TL
    Sepette %25 İndirim187,49 TL
    Kapüşonlu Kaşe Kaban
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    KAPÜŞONLU KAŞE KABAN

    299,99 TL
    Sepette %25 İndirim224,99 TL
    Sırtı Yazı Baskılı Parka
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    SIRTI YAZI BASKILI PARKA

    199,99 TL
    Sepette %25 İndirim149,99 TL
    Eşofman Altı
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    EŞOFMAN ALTI

    29,99 TL
    Sepette %25 İndirim22,49 TL
    Kapüşonlu Fermuarlı Uzun Parka
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    KAPÜŞONLU FERMUARLI UZUN PARKA

    229,99 TL
    Sepette %25 İndirim172,49 TL
    Kapüşonlu Şişme Uzun Mont
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    KAPÜŞONLU ŞİŞME UZUN MONT

    329,99 TL 199,99 TL
    Sepette %25 İndirim149,99 TL
    Sırtı Yazı Baskılı Parka
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    SIRTI YAZI BASKILI PARKA

    199,99 TL
    Sepette %25 İndirim149,99 TL
    Kapüşonlu Kanvas Parka
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    KAPÜŞONLU KANVAS PARKA

    229,99 TL
    Sepette %25 İndirim172,49 TL
    Kapüşonlu İçi Peluş Mont
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    KAPÜŞONLU İÇİ PELUŞ MONT

    99,99 TL
    Sepette %25 İndirim74,99 TL
    Kapüşonlu Kayak Montu
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    KAPÜŞONLU KAYAK MONTU

    349,99 TL
    Sepette %25 İndirim262,49 TL
    Kapüşonlu Şişme Kaban
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    KAPÜŞONLU ŞİŞME KABAN

    349,99 TL
    Sepette %25 İndirim262,49 TL
    Kapüşonlu Mont
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    KAPÜŞONLU MONT

    289,99 TL 179,99 TL
    Sepette %25 İndirim134,99 TL
    Basic Kazak
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    BASİC KAZAK

    59,99 TL
    Sepette %25 İndirim44,99 TL
    Kemerli Kaşe Kaban
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    KEMERLİ KAŞE KABAN

    249,99 TL
    Sepette %25 İndirim187,49 TL
    Basic Şişme Mont
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    BASİC ŞİŞME MONT

    169,99 TL
    Sepette %25 İndirim127,49 TL
    V Yaka Triko Kazak
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    V YAKA TRİKO KAZAK

    39,99 TL
    Sepette %25 İndirim29,99 TL
    Baskılı Kapüşonlu Sweatshirt
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    BASKILI KAPÜŞONLU SWEATSHİRT

    49,99 TL
    Sepette %25 İndirim37,49 TL
    Jean Gömlek
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    JEAN GÖMLEK

    89,99 TL 69,99 TL
    Sepette %25 İndirim52,49 TL
    Kapüşonlu Baskılı Slim Fit Sweatshirt
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    KAPÜŞONLU BASKILI SLİM FİT SWEATSHİRT

    99,99 TL
    Sepette %25 İndirim74,99 TL
    Kapüşonlu Slim Fit Sweatshirt
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    KAPÜŞONLU SLİM FİT SWEATSHİRT

    89,99 TL
    Sepette %25 İndirim67,49 TL
    Kapüşonlu İçi Kürklü Mont
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    KAPÜŞONLU İÇİ KÜRKLÜ MONT

    129,99 TL
    Sepette %25 İndirim97,49 TL
    Baskılı Alt Üst Takım
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    BASKILI ALT ÜST TAKIM

    89,99 TL 79,99 TL
    Sepette %25 İndirim59,99 TL
    Suni Kürk Kapüşonlu Mont
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    SUNİ KÜRK KAPÜŞONLU MONT

    269,99 TL
    Sepette %25 İndirim202,49 TL
    Kapüşonlu Parka
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    KAPÜŞONLU PARKA

    199,99 TL 169,99 TL
    Sepette %25 İndirim127,49 TL
    Kapüşonlu Fermuarlı Uzun Parka
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    KAPÜŞONLU FERMUARLI UZUN PARKA

    229,99 TL
    Sepette %25 İndirim172,49 TL
    Kapüşonlu Baskılı Parka
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    KAPÜŞONLU BASKILI PARKA

    229,99 TL
    Sepette %25 İndirim172,49 TL
    Kapüşonlu Mont
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    KAPÜŞONLU MONT

    299,99 TL
    Sepette %25 İndirim224,99 TL
    Peluş Mont
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    PELUŞ MONT

    179,99 TL
    Sepette %25 İndirim134,99 TL
    Düğme Detaylı Kaşe Kaban
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    DÜĞME DETAYLI KAŞE KABAN

    149,99 TL
    Sepette %25 İndirim112,49 TL
    Düğme Detaylı Kaşe Kaban
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    DÜĞME DETAYLI KAŞE KABAN

    149,99 TL
    Sepette %25 İndirim112,49 TL
    Balıkçı Yaka Slim Fit Triko Kazak
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    BALIKÇI YAKA SLİM FİT TRİKO KAZAK

    79,99 TL
    Sepette %25 İndirim59,99 TL
    Kapüşonlu Kaban
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    KAPÜŞONLU KABAN

    349,99 TL
    Sepette %25 İndirim262,49 TL
    Kapüşonlu Uzun Kaban
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    KAPÜŞONLU UZUN KABAN

    349,99 TL
    Sepette %25 İndirim262,49 TL
    Frozen Lisanslı Baskılı Sweatshirt
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    FROZEN LİSANSLI BASKILI SWEATSHİRT

    59,99 TL
    Sepette %25 İndirim44,99 TL
    Kapüşonlu Kemerli Kaban
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    KAPÜŞONLU KEMERLİ KABAN

    329,99 TL
    Sepette %25 İndirim247,49 TL
    Slim Fit Şişme Mont
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    SLİM FİT ŞİŞME MONT

    149,99 TL
    Sepette %25 İndirim112,49 TL
    Kapüşonlu Fermuarlı Uzun Parka
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    KAPÜŞONLU FERMUARLI UZUN PARKA

    269,99 TL
    Sepette %25 İndirim202,49 TL
    Baskılı Pijama Takımı
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    BASKILI PİJAMA TAKIMI

    79,99 TL 59,99 TL
    Sepette %25 İndirim44,99 TL
    Örme Kollu İçi Kürklü Jean Ceket
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    ÖRME KOLLU İÇİ KÜRKLÜ JEAN CEKET

    229,99 TL
    Sepette %25 İndirim172,49 TL
    Örme Kollu Kapüşonlu İçi Kürklü Jean Ceket
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    ÖRME KOLLU KAPÜŞONLU İÇİ KÜRKLÜ JEAN CEKET

    229,99 TL
    Sepette %25 İndirim172,49 TL
    Slim Fit Takım Elbise
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    SLİM FİT TAKIM ELBİSE

    399,99 TL
    Sepette %25 İndirim299,99 TL
    Suni Kürk Detaylı Mont
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    SUNİ KÜRK DETAYLI MONT

    199,99 TL
    Sepette %25 İndirim149,99 TL
    Kapüşonlu Şişme Mont
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    KAPÜŞONLU ŞİŞME MONT

    289,99 TL 159,99 TL
    Sepette %25 İndirim119,99 TL
    Kapüşonlu Fermuarlı Mont
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    KAPÜŞONLU FERMUARLI MONT

    99,99 TL
    Sepette %25 İndirim74,99 TL
    Balıkçı Yaka Basic Kazak
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    BALIKÇI YAKA BASİC KAZAK

    59,99 TL
    Sepette %25 İndirim44,99 TL
    Kapüşonlu Kaban
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    KAPÜŞONLU KABAN

    299,99 TL
    Sepette %25 İndirim224,99 TL
    Kapüşonlu Kaşe Mont
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    KAPÜŞONLU KAŞE MONT

    249,99 TL
    Sepette %25 İndirim187,49 TL
    Slim Fit Kapüşonlu Mont
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    SLİM FİT KAPÜŞONLU MONT

    249,99 TL
    Sepette %25 İndirim187,49 TL
    Kapüşonlu Fermuarlı Uzun Parka
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    KAPÜŞONLU FERMUARLI UZUN PARKA

    249,99 TL
    Sepette %25 İndirim187,49 TL
    Unicorn Baskılı Uzun Kollu Elbise
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    UNİCORN BASKILI UZUN KOLLU ELBİSE

    59,99 TL
    Sepette %25 İndirim44,99 TL
    Peluş Kapşon Detaylı Parka
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    PELUŞ KAPŞON DETAYLI PARKA

    289,99 TL 209,99 TL
    Sepette %25 İndirim157,49 TL
    Suni Kürk Detaylı Çıkarılabilir Kapüşonlu Şişme Mont
    Sepete Eklendi!
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    SUNİ KÜRK DETAYLI ÇIKARILABİLİR KAPÜŞONLU ŞİŞME MONT

    199,99 TL 179,99 TL
    Sepette %25 İndirim134,99 TL
    Suni Kürk Detaylı Kapüşonlu Fermuarlı Şişme Mont
    Sepete Eklendi!
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    SUNİ KÜRK DETAYLI KAPÜŞONLU FERMUARLI ŞİŞME MONT

    209,99 TL 159,99 TL
    Sepette %25 İndirim119,99 TL
    Kapüşonlu Kayak Montu
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    KAPÜŞONLU KAYAK MONTU

    349,99 TL
    Sepette %25 İndirim262,49 TL
    Kapüşonlu Parka
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    KAPÜŞONLU PARKA

    349,99 TL
    Sepette %25 İndirim262,49 TL
    Kapüşonlu Parka
    Sepete Eklendi!
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    KAPÜŞONLU PARKA

    299,99 TL 199,99 TL
    Sepette %25 İndirim149,99 TL
    Slim Fit Triko Kazak
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    SLİM FİT TRİKO KAZAK

    39,99 TL
    Sepette %25 İndirim29,99 TL
    Anna Super Skinny Pantolon
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    ANNA SUPER SKİNNY PANTOLON

    59,99 TL
    Sepette %25 İndirim44,99 TL
    LOL Baskılı Lisanslı Sweatshirt
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    LOL BASKILI LİSANSLI SWEATSHİRT

    59,99 TL
    Sepette %25 İndirim44,99 TL
    Kapüşonlu Şişme Mont
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    KAPÜŞONLU ŞİŞME MONT

    289,99 TL 169,99 TL
    Sepette %25 İndirim127,49 TL
    Kapüşonlu Parka
    Sepete Eklendi!
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    KAPÜŞONLU PARKA

    269,99 TL
    Sepette %25 İndirim202,49 TL
    Kapüşonlu Şişme Mont
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    KAPÜŞONLU ŞİŞME MONT

    269,99 TL
    Sepette %25 İndirim202,49 TL
    Kapüşonlu Uzun Kaban
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    KAPÜŞONLU UZUN KABAN

    269,99 TL
    Sepette %25 İndirim202,49 TL
    Kapüşonlu Şişme Mont
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    KAPÜŞONLU ŞİŞME MONT

    149,99 TL
    Sepette %25 İndirim112,49 TL
    Sıfır Yaka Asimetrik Kesim Kazak
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    SIFIR YAKA ASİMETRİK KESİM KAZAK

    39,99 TL
    Sepette %25 İndirim29,99 TL
    Balıkçı Yaka Basic Kazak
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    BALIKÇI YAKA BASİC KAZAK

    59,99 TL
    Sepette %25 İndirim44,99 TL
    Cep Detaylı Hakim Yaka Kaban
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    CEP DETAYLI HAKİM YAKA KABAN

    349,99 TL 299,99 TL
    Sepette %25 İndirim224,99 TL
    Kapüşonlu Parka
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    KAPÜŞONLU PARKA

    199,99 TL
    Sepette %25 İndirim149,99 TL
    Kapüşonlu Mont
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    KAPÜŞONLU MONT

    99,99 TL
    Sepette %25 İndirim74,99 TL
    Eşofman Altı
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    EŞOFMAN ALTI

    39,99 TL
    Sepette %25 İndirim29,99 TL
    Slim Fit Triko Kazak
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    SLİM FİT TRİKO KAZAK

    39,99 TL
    Sepette %25 İndirim29,99 TL
    Kapüşonlu Uzun Mont
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    KAPÜŞONLU UZUN MONT

    229,99 TL
    Sepette %25 İndirim172,49 TL
    Kapüşonlu Fermuarlı Uzun Parka
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    KAPÜŞONLU FERMUARLI UZUN PARKA

    229,99 TL
    Sepette %25 İndirim172,49 TL
    Kapüşonu Kürklü Şişme Mont
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    KAPÜŞONU KÜRKLÜ ŞİŞME MONT

    229,99 TL
    Sepette %25 İndirim172,49 TL
    Eşofman Altı
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    EŞOFMAN ALTI

    29,99 TL
    Sepette %25 İndirim22,49 TL
    Omzu Düğmeli Triko Kazak
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    OMZU DÜĞMELİ TRİKO KAZAK

    79,99 TL
    Sepette %25 İndirim59,99 TL
    V Yaka Basic Triko Kazak
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    V YAKA BASİC TRİKO KAZAK

    59,99 TL 27,99 TL
    Sepette %25 İndirim20,99 TL
    Kapşonlu Şişme Kaban
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    KAPŞONLU ŞİŞME KABAN

    349,99 TL 219,99 TL
    Sepette %25 İndirim164,99 TL
    Carlo Skinny Fit Jean Pantolon
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    CARLO SKİNNY FİT JEAN PANTOLON

    99,99 TL
    Sepette %25 İndirim74,99 TL
    Kapüşonlu Regular Fit Parka
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    KAPÜŞONLU REGULAR FİT PARKA

    269,99 TL
    Sepette %25 İndirim202,49 TL
    Kapüşonlu Kanvas Parka
    Sepete Eklendi!
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    KAPÜŞONLU KANVAS PARKA

    229,99 TL
    Sepette %25 İndirim172,49 TL
    Kapüşonlu Şişme Mont
    Sepete Eklendi!
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    KAPÜŞONLU ŞİŞME MONT

    149,99 TL
    Sepette %25 İndirim112,49 TL
    Kapüşonlu Kanvas Parka
    Sepete Eklendi!
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    KAPÜŞONLU KANVAS PARKA

    229,99 TL
    Sepette %25 İndirim172,49 TL
    Renk Bloklu Kapüşonlu Mont
    Sepete Eklendi!
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    RENK BLOKLU KAPÜŞONLU MONT

    229,99 TL
    Sepette %25 İndirim172,49 TL
    Kapüşonlu Parka
    Sepete Eklendi!
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    KAPÜŞONLU PARKA

    199,99 TL
    Sepette %25 İndirim149,99 TL
    Baskılı Sweatshirt
    Sepete Eklendi!
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    BASKILI SWEATSHİRT

    35,99 TL
    Sepette %25 İndirim26,99 TL
    Renk Bloklu Kapüşonlu Mont
    Sepete Eklendi!
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    RENK BLOKLU KAPÜŞONLU MONT

    169,99 TL 149,99 TL
    Sepette %25 İndirim112,49 TL
    Renk Bloklu Kapüşonlu Mont
    Sepete Eklendi!
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    RENK BLOKLU KAPÜŞONLU MONT

    229,99 TL
    Sepette %25 İndirim172,49 TL
    Cepli Genç Kız Tayt
    Sepete Eklendi!
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    CEPLİ GENÇ KIZ TAYT

    35,99 TL
    Sepette %25 İndirim26,99 TL
    Cepli Genç Kız Tayt
    Sepete Eklendi!
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    CEPLİ GENÇ KIZ TAYT

    39,99 TL
    Sepette %25 İndirim29,99 TL
    Etnik Desenli Triko Elbise
    Sepete Eklendi!
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    ETNİK DESENLİ TRİKO ELBİSE

    49,99 TL
    Sepette %25 İndirim37,49 TL
    Anna Super Skinny Fit Pantolon
    Sepete Eklendi!
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    ANNA SUPER SKİNNY FİT PANTOLON

    59,99 TL
    Sepette %25 İndirim44,99 TL
    Beli Yazı Baskılı Jogger Pantolon
    Sepete Eklendi!
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    BELİ YAZI BASKILI JOGGER PANTOLON

    39,99 TL
    Sepette %25 İndirim29,99 TL
    Anna Super Skinny Jean Pantolon
    Sepete Eklendi!
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    ANNA SUPER SKİNNY JEAN PANTOLON

    89,99 TL
    Sepette %25 İndirim67,49 TL
    Geniş Yaka Kaşe Ceket
    Sepete Eklendi!
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    GENİŞ YAKA KAŞE CEKET

    269,99 TL
    Sepette %25 İndirim202,49 TL
    Slim Fit Şişme Mont
    Sepete Eklendi!
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    SLİM FİT ŞİŞME MONT

    229,99 TL 199,99 TL
    Sepette %25 İndirim149,99 TL
    Kapüşonu Kürk Detaylı Mont
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    KAPÜŞONU KÜRK DETAYLI MONT

    369,99 TL
    Sepette %25 İndirim277,49 TL
    Kamuflaj Desenli Kapüşonlu Parka
    Sepete Eklendi!
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    KAMUFLAJ DESENLİ KAPÜŞONLU PARKA

    379,99 TL 219,99 TL
    Sepette %25 İndirim164,99 TL
    Kaşe Kaban
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    KAŞE KABAN

    299,99 TL
    Sepette %25 İndirim224,99 TL
    Kapüşonlu Uzun Kaban
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    KAPÜŞONLU UZUN KABAN

    299,99 TL
    Sepette %25 İndirim224,99 TL
    Bisiklet Yaka Sweatshirt
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    BİSİKLET YAKA SWEATSHİRT

    79,99 TL 34,99 TL
    Sepette %25 İndirim26,24 TL
    Kapüşonlu Mont
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    KAPÜŞONLU MONT

    129,99 TL
    Sepette %25 İndirim97,49 TL
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    Black Friday İndirimleri

    Tüm dünyanın merakla ve heyecanla beklediği Black Friday'e sayılı günler kaldı. Peki siz bu benzersiz indirim fırsatlarına hazır mısınız? Black Friday nedir, nasıl ortaya çıkmıştır ve bu özel günde sizi hangi fırsatlar bekliyor? İşte karşınızda Black Friday geleneğine dair bilmeniz gereken her şey...

    Efsane Cuma ve Efsane Hikayesi

    Türkiye'de "efsane cuma" ismiyle bilinen Black Friday'in kökeni, 1960'lı yılların hemen başında Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan indirim uygulamasına dayanıyor. Kampanyanın orijinal ismi olan Black Friday, yani "kara cuma", indirimin yapıldığı günlerde halkın mağazalara akın etmesi, bu nedenle işlerini aksatmaları, trafiği kilitlemeleri ve hayatın doğal akışını tam anlamıyla karartmalarından kaynaklanıyor. Ancak Black Friday kampanyaları, bu ismin yarattığı algının tam tersi şeklinde nadiren yakalayabileceğiniz fırsatlarla hayatınızı aydınlatıyor ve çok uygun fiyata teknolojiden giyime, aksesuardan motorlu taşıtlara dek çok sayıda ürüne inanılmaz fiyatlarla sahip olmanıza olanak tanıyor. Son yıllarda Türkiye'de de düzenlenen Black Friday kampanyalarına katılan markalar arasında DeFacto da bulunuyor.

    DeFacto'da Black Friday İndirimleri

    Türkiye'nin giyim devi DeFacto, Black Friday 2019 indirimleriyle size benzersiz fırsatlar sunuyor. Yeni sezon kreasyonlarında yüksek kalite ve uygun fiyatı bir araya getiren marka; kadın, erkek ve çocuk giyiminde imza attığı çok sayıda modelle dilediğiniz tarzı kolayca oluşturabilmenize olanak tanıyor. DeFacto Black Friday indirimleri sayesinde satın alabileceğiniz modeller arasında yer alan birbirinden şık kadın hırkaları, trikolar, peluş montlar ve parkalar kış aylarında içinizi ısıtırken baş döndürücü bir görünüm sergilemenize de yardımcı oluyor. Yine DeFacto kadın giyim kategorisinde bulunan kemerli etek, jean pantolon ve super skinny pantolon seçenekleri, hem resmi hem de günlük giyiminizde başvurabileceğiniz en etkileyici parçalar arasında yer alıyor. Zarif ve çarpıcı tasarımlarıyla övgü toplayan DeFacto, uygun fiyatlı aksesuar ve ayakkabı seçenekleriyle giyiminizi tamamlarken ev giyiminde kullanabileceğiniz rengarenk pijama takımlarıyla da konforunuzu artırıyor.

    DeFacto Erkek Black Friday İndirimleri

    DeFacto Black Friday kampyanları, çok sayıda erkek giyim ürününü de uygun fiyatla satın alabilmenize olanak tanıyor. İçi kürklü kapüşonlu mont, kapüşonlu ceket, sweatshirt gibi yeni sezon kış giyim ürünleri, sizi soğuktan korurken yeni trendleri de yakalamanıza yardımcı oluyor. Slim fit ceket ve hırka modelleri ise mevsim geçişlerinde ve hafif serin havalarda hem sıcak hem de rahat hissetmenize olanak tanırken etkili tasarımlarıyla da dış görünüşünüze iddialı bir katkı sunuyor. Renkli ve göz alıcı kazak tasarımlarıyla şehirli erkeğin kendini en şık şekilde ifade etmesini sağlayan DeFacto, birbirinden çarpıcı ayakkabı ve bot modelleriyle de her ortama uygun kombinler gerçekleştirebilmenizi kolaylaştırıyor. DeFacto erkek kategorisinde Black Friday indirimleriyle sahip olabileceğiniz ürünler arasında ev giyiminizde konforu ve sadeliği bir araya getiren pijama takımları, tarzınızı vurgulayan gömlekler ve baş döndürücü parfüm seçenekleri de yer alıyor.

    Çocuk Giyiminde DeFacto Farkı

    Çocuk giyiminin öncüsü DeFacto, Black Friday Türkiye kampanyaları kapsamında uygun fiyatlarla satın alabileceğiniz çok sayıda yeni sezon modelini sizlerin beğenisine sunuyor. NBA lisanslı, Atatürk imzası baskılı ya da çizgi film karakterlerinin desenleriyle süslü sweatshirt modelleri, erkek ve kız çocuklarınız için hem konfor hem de zarafet sunuyor. Kız ve erkek çocuklar için ayrı ayrı tasarlanan kot ceketler, sevimli süslemeleri sayesinde çocuklarınızı son derece mutlu ederken kapüşonlu ve kürklü mont seçenekleri ise soğuk kış aylarında çocuğunuzu sıcacık tutarak içinizin rahat olmasını sağlıyor. DeFacto imzasını taşıyan çocuk kazak ve pantolonları; çocuğunuzun okulda, özel davetlerde ve günlük giyimde her zaman şık ve etkileyici görünmesine yardımcı olurken rengarenk pijama takımları ise çocuğunuzun renkli uykulara kolayca dalmasına olanak tanıyor. Black Friday indirimleriyle satın alabileceğiniz DeFacto çocuk ürünleri arasında birbirinden sevimli kürklü panduflar, günlük ayakkabı seçenekleri ve botlar da bulunuyor.

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